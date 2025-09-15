Aero Space Power investiert 2 Mrd. HUF in Expansion

Das ungarische Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsunternehmen Aero Space Power wird mehr als 2 Mrd. HUF in seinen Standort in Kisvárda (Nordostungarn) investieren, teilte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Erklärung seines Ministeriums sagte Szijjártó, der Staat werde die Investition mit einer halben Milliarde Forint unterstützen, um die Mitarbeiterzahl in Kisvárda auf über 200 zu erhöhen. Er wies darauf hin, dass Aero Space Power über Zertifizierungen der Luftfahrtbehörden Chinas, der Vereinigten Staaten und Europas verfügt. „Man kann sicher sein, dass ein erheblicher Teil der heute weltweit fliegenden Flugzeuge mit Turbinenkomponenten ausgestattet ist, die in Kisvárda überholt wurden”, fügte er hinzu. Szijjártó erklärte, dass in den letzten elf Jahren mehr als 1.100 ungarische Unternehmen Investitionshilfen von der Regierung erhalten hätten. Die Investitionen dieser Unternehmen beliefen sich auf 2.400 Milliarden HUF und schufen rund 14.000 Arbeitsplätze, fügte er hinzu.