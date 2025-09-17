ITAKA startet Charterflüge vom Flughafen Hévíz-Balaton

Das Reisebüro ITAKA Hungary hat seine Vorbuchungskampagne für die Sommersaison 2026 gestartet. Die Aktion läuft vom 15. September bis zum 16. November 2025 und bietet bei Charterbuchungen Vorteile wie eine geringe Anzahlung, unbegrenzte kostenlose Umbuchungen, Preisgarantie und kostenlose Stornierung. Im Rahmen der Kampagne können Reisende aus den attraktivsten Reisezielen im Mittelmeerraum wählen: Spanien (Barcelona, Mallorca, Gran Canaria), Albanien, Griechenland (Korfu, Zakynthos, Heraklion, Chania, Rhodos), Sardinien, Türkei (Region Dalaman–Marmaris und Antalya) – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Neues Reiseziel und neue Abflugmöglichkeit für ungarische Reisende

„Für die Sommersaison 2026 bieten wir ungarischen Reisenden zwei herausragende Neuheiten: ein völlig neues Reiseziel, Dalaman, sowie einen neuen Abflugort, den Flughafen Hévíz-Balaton”, gab Vytautas Kaikaris, Geschäftsführer von ITAKA Hungary, bekannt. Dalaman und das nahe gelegene Marmaris an der türkisblauen Küste der Türkei sind bekannt für ihre unberührten Strände, lebhaften Ferienorte und ihr reiches kulturelles Erbe. Ungarische Reisende können nun zum ersten Mal mit ITAKA direkt mit einem Charterflug in dieses Urlaubsparadies fliegen. Familien, die bis zum 16. November 2025 Reisen nach Dalaman buchen, kommen in den Genuss eines Sonderrabatts: In Begleitung von zwei Erwachsenen kann ein Kind kostenlos mitreisen, wie das Reiseportal berichtet. Ein weiterer Meilenstein ist die Ausweitung der Aktivitäten von ITAKA Hungary auf den Flughafen Hévíz-Balaton, von dem aus Charterflüge direkt nach Antalya starten.

Dieser Schritt macht das Reisen für Passagiere aus Westungarn und den angrenzenden Regionen komfortabler und bietet darüber hinaus allen Charterpassagieren kostenlose Parkplätze. Diese Entwicklung fügt sich in die umfassendere Strategie der ITAKA Holding ein, die durch die Einbindung regionaler Flughäfen die Erreichbarkeit verbessert. Neben den Abflügen aus Budapest bietet ITAKA bereits jetzt Flüge von Debrecen mit Direktverbindungen nach Antalya und Tirana (Albanien) an.