Der 2,5-millionste Passagier von Wizz Air flog von Debrecen

Wizz Air fliegt seit mehr als zehn Jahren vom Flughafen Debrecen aus und hat am Dienstag den 2,5-millionsten Passagier begrüßt – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Wizz Air begrüßte am Dienstag, den 19. September, seinen 2,5-millionsten Passagier am internationalen Flughafen Debrecen. Der erste Flug der Fluggesellschaft nach London-Luton startete 2012 vom Flughafen Debrecen und markierte den Beginn der Zusammenarbeit zwischen dem Flughafen und der Fluggesellschaft. 2015 eröffnete die Fluggesellschaft ihre Basis in Debrecen, wo derzeit fast 40 Personen beschäftigt sind. Dank dieser Partnerschaft wurde die Region in den letzten zehn Jahren neben London-Luton auch mit Brüssel, Burgas, Eindhoven, Korfu, Larnaca, Palma de Mallorca, Paris und Tel Aviv verbunden.

Der Flughafen Debrecen verzeichnete in der ersten Jahreshälfte und im Sommer dieses Jahres ein starkes Wachstum, was zu einem großen Teil den Saison- und Charterflügen der Fluggesellschaft zu verdanken ist, die im Juni begannen. Während der diesjährigen Hochsaison führte Wizz Air Ferienflüge von der Stadt nach Antalya in der Türkei, Korfu in Griechenland und Burgas in Bulgarien durch. Die Fluggesellschaft führte einen wöchentlichen Flug von Debrecen nach Korfu, zwei nach Antalya und drei nach Burgas durch. Die Flüge nach Tel Aviv in Israel und Larnaca auf Zypern waren in der Sommersaison ebenfalls sehr beliebt und werden das ganze Jahr über angeboten.