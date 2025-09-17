Die Bruttodurchschnittslöhne steigen dynamisch, was auf zwei Faktoren zurückzuführen ist: die hohe Beschäftigung und den dreijährigen Tarifvertrag, sagte der für Beschäftigungspolitik zuständige Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums (NGM) am Mittwoch im aktuellen Programm des Fernsehsenders M1 sowie in der Radiosendung „Jó reggelt, Magyarország! und reagierte auf die aktuellen Einkommensdaten des Zentralamts für Statistik (KSH) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Sándor Czomba fügte im Fernsehsender M1 hinzu, dass mit dem Tarifvertrag ein Kurs festgelegt wurde, da für die nächsten drei Jahre ein Wachstum von 9, 13 und 14 Prozent vorgesehen ist. Dies ist wichtig, da der Mindestlohn und der garantierte Mindestlohn auch die darüber liegenden Löhne „nach oben treiben”. Der Staatssekretär sagte im Kossuth Radio zum Anstieg der Reallöhne, dass der derzeitige Anstieg der Reallöhne um etwa 5 Prozent sowohl im europäischen als auch im ungarischen Kontext eine sehr ernste Angelegenheit sei. Er erklärte, dass die Reallöhne nur dann steigen können, wenn die Inflation niedrig ist, was „keine einfache Sache” sei. Er lobte die Preisbegrenzung und sagte, dass ohne diese die Reallöhne sicherlich nicht um 5 Prozent steigen würden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sándor Czomba sprach über die Entwicklung der Nettolöhne und wies auf Maßnahmen wie die Befreiung von der Einkommensteuer für Mütter mit vier Kindern und junge Menschen unter 25 Jahren hin, von der mehr als 600.000 junge Menschen betroffen sind, sowie die Befreiung von der Einkommensteuer für Mütter unter 30 Jahren. Er fügte hinzu, dass nun der nächste große Sprung bevorstehe, da ab dem 1. Oktober Mütter mit drei Kindern von der Einkommensteuer befreit werden, was 200.000 bis 250.000 Erwerbstätige betrifft. Durch diese Maßnahme erhalten diejenigen, die ein Durchschnittseinkommen erzielen, statt 450.000 nun 550.000 Forint netto, erklärte der Staatssekretär.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sándor Czomba betonte im Fernsehsender M1, dass die ungarische Regierung bei der Unterstützung von Familien über ihre Möglichkeiten hinausgeht. Ihr Ziel sei es, die demografische Situation zu verbessern und dafür zu sorgen, dass in Ungarn mehr Kinder geboren werden. Der Staatssekretär bezeichnete den seit 2010 geltenden wirtschaftlichen Grundkurs als in Ordnung und wies darauf hin, dass die von der Regierung ergriffenen Maßnahmen aufgrund der Lage der Weltwirtschaft und der deutschen Industrie nicht in allen Bereichen ihre Wirkung entfalten können. Gleichzeitig erklärte er, es wäre sehr gut, wenn der Krieg beendet wäre und sie ihre Tätigkeit in einem völlig anderen wirtschaftlichen Umfeld ausüben könnten.