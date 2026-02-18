Czomba: Dank des Programms KMU-Kapazitätserweiterungsförderung 3.0 könnten fast 2000 neue Arbeitsplätze entstehen

Dank des Programms „KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0” (KMU-Kapazitätserweiterungsförderung 3.0) könnten in der nächsten Zeit fast 2000 neue Arbeitsplätze entstehen, erklärte der für Beschäftigungspolitik zuständige Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums (NGM) am Mittwoch im Fernsehsender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Sándor Czomba wies darauf hin, dass die erste Phase dieses Programms 2024 und die zweite Phase im vergangenen Jahr gestartet wurde und dass dadurch mehr als 5000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Er betonte, dass der KMU-Sektor aus beschäftigungspolitischer Sicht von enormer Bedeutung ist, da er zwei Drittel der Arbeitnehmer beschäftigt. Der Staatssekretär erklärte, dass es bei dem am 1. Februar dieses Jahres gestarteten Programm darum geht, dass Unternehmen, die ihre Mitarbeiterzahl (zwischen 1 und 10 Personen) erhöhen und diese erhöhte Mitarbeiterzahl mindestens ein Jahr lang beibehalten möchten, dafür eine staatliche Förderung in Höhe von etwa 2,5 Millionen Forint pro Person erhalten. Sándor Czomba sagte in der Sendung „Jó reggelt, Magyarország” (Guten Morgen, Ungarn) des Radiosenders Kossuth Radio, dass diese 2,5 Millionen Forint teilweise als Lohn, teilweise als Wohnbeihilfe und sogar als Beihilfe für die Anschaffung von Arbeitsmitteln dienen und auch für die Umstellung auf grüne oder IT-Technologien verwendet werden können. Der Staatssekretär merkte im Fernsehsender M1 an, dass solche und ähnliche Programme dazu beitragen, ein hohes Beschäftigungsniveau und eine niedrige Arbeitslosenquote aufrechtzuerhalten.