Ungarn blockiert Verkauf eines lokalen Molkereiunternehmens an ausländischen Investor

Das Wirtschaftsministerium hat den Verkauf des ungarischen Molkereiunternehmens Alföldi Tej an einen ausländischen Investor untersagt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In einer Erklärung vom Dienstag informierte das Ministerium, dass die Transaktion ein „erhebliches Risiko” für die Sicherheit der Lebensmittelversorgung darstellen würde. Es wies darauf hin, dass Alföldi Tej fast 20 % der Milchankäufe von landwirtschaftlichen Betrieben in Ungarn ausmacht. Unter ausländischer Eigentümerschaft würde die lokale Produktionsleistung sinken, da Rohmilch exportiert würde und die Preise für im Ausland hergestellte Milchprodukte steigen würden, während beliebte Marken aus den Regalen der lokalen Geschäfte verschwinden würden, fügte es hinzu. Der Staat prüft derzeit ein Angebot zum Kauf von Alföldi Tej zu denselben Bedingungen, die für den Verkauf an den ausländischen Investor vorgesehen waren, teilte das Ministerium mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Es fügte hinzu, dass das Landwirtschaftsministerium und der Rat für Milchprodukte übereingekommen seien, dass der Verkauf an den ausländischen Investor Risiken mit sich bringen würde. „Das Ziel der Regierung ist es, die Lebensmittelindustrie zu erneuern und weiterzuentwickeln, gleichzeitig die Souveränität zu bewahren und weiter zu stärken und eine hochwertige und erschwingliche Ernährung für alle ungarischen Haushalte sicherzustellen“, erklärte das Ministerium. Die geplante Übernahme einer 100-prozentigen Beteiligung an Alföldi Tej durch den ausländischen Investor wurde den Behörden am 5. Juni gemeldet.