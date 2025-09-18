Ungarn drängt in Brüssel auf einen grünen Wandel, der die Wirtschaft stärkt

Ungarn befürwortet einen grünen Wandel, der die europäische Wirtschaft stärkt, anstatt ihre Wettbewerbsfähigkeit zu beeinträchtigen, erklärte die Staatssekretärin für Umweltfragen vor einer Sitzung des Umweltrates am Donnerstag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn hält das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 % gegenüber dem Stand von 1990 zu senken, für „zu ehrgeizig“, sagte Anikó Raisz. Sie fügte hinzu, dass die Mitgliedstaaten mehr Zeit bräuchten, um über den Vorschlag zu diskutieren, damit die Ziele auch erreichbar seien. Sie wies darauf hin, dass Ungarn seine Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um 48 % gesenkt habe, was deutlich über der durchschnittlichen Reduzierung von 38 % für die Europäische Union insgesamt liege, aber elf Mitgliedstaaten lägen immer noch unter dem Durchschnitt. Ungarn suche nach einer Lösung, die es allen Mitgliedstaaten ermögliche, gemeinsam voranzukommen, sagte sie. Die EU müsse zeigen, dass sie in der Lage sei, eine Dekarbonisierung zu erreichen, ohne dabei das BIP-Wachstum oder die Wettbewerbsfähigkeit zu opfern, fügte sie hinzu.