Ungarn: Klimaziel für 2030 erreicht

Zwischen 1990 und 2023 hat Ungarn seine Treibhausgasemissionen um 43 % gesenkt, so der Energieminister. Damit habe das Land sein klimapolitisches Ziel für 2030, eine Reduktion um 40 %, übererfüllt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Energieministerium zitierte Csaba Lantos mit den Worten, dass die Emissionen allein im letzten Jahr um 9,5 % gesenkt worden seien, wobei der Energiesektor mit 11 % den größten Anteil an der Reduzierung gehabt habe. „Die Emissionen der großen Strom- und Heizkraftwerke wurden durch ein gesteigertes Verbraucherbewusstsein und einen milden Winter um ein Fünftel reduziert“, so das Ministerium in einer Erklärung. Es stellte fest, dass Ungarns fossile Energieproduktion um 18 % reduziert wurde und die Solarenergieproduktion um 47 % gestiegen ist. Unter Bezugnahme auf die Eurostat-Zahlen vom August erklärte das Ministerium, dass Ungarn im ersten Quartal 2024 bei der Reduzierung seiner Emissionen im ersten Drittel der EU-Mitglieder lag. „Die Ergebnisse zeigen auf spektakuläre Weise Ungarns Engagement für die Erfüllung der Klimaziele und die bedeutenden Fortschritte, die das Land auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft gemacht hat“, sagte Lantos. Die Bemühungen der Regierung, die Erzeugung und Speicherung grüner Energie zu fördern, die Energieeffizienz zu steigern und die Industrie und den Verkehr umweltfreundlicher zu gestalten, hätten wesentlich zu den Ergebnissen beigetragen.