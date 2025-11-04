Ungarn auf dem Weg zum Erreichen des Klimaziels für 2030

Ungarn ist einer von elf EU-Mitgliedstaaten, die das Ziel für 2030 zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen „realistisch“ erreichen können, sagte die Staatssekretärin für Umweltfragen, Anikó Raisz, vor einem Treffen ihrer EU-Amtskollegen am Dienstag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Raisz wies darauf hin, dass das EU-Ziel für 2030 eine Reduzierung der Emissionen um 55 % gegenüber dem Stand von 1990 sei. Ungarn habe seine Emissionen bereits um 48 % gesenkt, fügte sie hinzu. Raisz bezeichnete das Ziel, die Emissionen bis 2040 um 90 % gegenüber dem Stand von 1990 zu senken, als „unrealistisch”. „Ungarn glaubt an einen rationalen ökologischen Wandel”, fügte sie hinzu. Sie erklärte, dass nicht nur die Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa aufgrund von Finanzierungsproblemen, historischen und geografischen Gegebenheiten sowie technologischer Neutralität vor Herausforderungen stünden.