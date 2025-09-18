MozART Group kommt nach Budapest

Die wohl humorvollsten Vertreter der klassischen Musik sind wieder in Ungarn zu erleben. Sie geben am 12. und 13. November jeweils um 19 Uhr zwei Konzerte in der Papp László Budapest Sportaréna in Budapest. Die Zuschauer erwartet ein Abend voller Musik, Witz und Überraschungen. Die mit dem Grand Prix des 31. Europäischen Humorfestivals ausgezeichnete MozART Group feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit einer Welt-Tournee.

Die MozART Group ist ein international bekanntes Streichquartett aus Polen, das 1995 gegründet wurde. Die Mitglieder sind hervorragend ausgebildete Instrumentalisten, die ihr Studium an den renommierten Musikakademien von Warschau und Łódź absolvierten. Sie entschieden sich, klassische Musik auf humorvolle Weise neu zu interpretieren.

Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk, Bolesław Błaszczyk sowie der ehemalige Cellist und Mitbegründer Artur Renion schufen damit ein weltweit einzigartiges musikalisches Kabarett, bei dem nicht Worte, sondern Musik die Quelle von Freude ist. Die Künstler sagen über ihre 70-minütige Show: „Lachen ist die beste Medizin. Lasst sie uns verschreiben und gemeinsam einnehmen!“

Tickets für die Konzerte unter: https://cooltix.hu/b/mozart-group