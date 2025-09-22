Ungarns Kapazität an grüner Energie steigt auf über 9 GW

Ungarns Kapazität an grüner Energie hat Anfang September 9 GW überschritten, teilte das Energieministerium am Montag unter Berufung auf aktuelle Daten des Netzbetreibers MAVIR mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Gesamtkapazität umfasst 8.117 MW Solarenergie, 445 MW Biogas, 325 MW Windenergie, 62 MW Wasserkraft, 49 MW Abfallenergie und 3 MW Geothermie. Die Kapazität der heimischen Solarkraftwerke erreichte im Sommer 8 GW.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Zahl der Solaranlagen in Privathaushalten überstieg im Frühjahr 300.000. Einschließlich industrieller Anlagen erzeugten zu Beginn des Herbstes mehr als 316.000 Anlagen sauberen Strom, so das Ministerium.