Energieministerium: In Ungarn gibt es bereits mehr als 300.000 Solarstromanlagen

In Ungarn sind bereits mehr als 300.000 Solarkraftwerke in Betrieb, einschließlich der industriellen Anlagen, und bis zum Frühjahr werden allein die Haushaltssolarsysteme diesen Meilenstein erreichen, teilte das Energieministerium am Montag auf seiner offiziellen Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nach vorläufigen Daten von MAVIR war die installierte Gesamtleistung der inländischen Solarkraftwerke bis Februar auf über 7750 Megawatt gestiegen. Etwa 5000 Megawatt, also fast zwei Drittel der Kapazität, wurden von rund 5000 Industrie- und Eigenverbrauchsanlagen bereitgestellt. Mehr als 296.000 der Hausanlagen sind inzwischen in Betrieb, die meisten davon auf den Dächern von Einfamilienhäusern. Ihre Zahl hat sich im Vergleich zu 2010 vertausendfacht und überschritt innerhalb weniger Monate die Zahl von 300.000. Von den 86,6 Milliarden Forint, die bisher an mehr als 21.000 Antragsteller im Rahmen des Solar-Plus-Programms vergeben wurden, erreichen immer mehr Projekte das Installationsstadium.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nach Angaben des Ministeriums stammte im vergangenen Jahr ein Viertel der in Ungarn erzeugten Energie aus Solarkraftwerken. Der Anteil von 25 Prozent ist der beste in Europa und löst damit Griechenland ab, das 2023 den ersten Platz in der Rangliste einnahm. Ungarische Familien können derzeit über das Programm zur Renovierung von Häusern im ländlichen Raum Unterstützung für den Kauf und die Installation von Solarsystemen und sogar Energiespeichern erhalten, fügte das Energieministerium hinzu.