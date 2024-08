Ungarns Solarstromproduktion erreicht Rekordhoch

Die Leistung der ungarischen Solarparks im industriellen Maßstab mit einer Kapazität von mehr als 50 kW erreichte letzten Freitag in der Viertelstunde zwischen 13.00 und 13.15 Uhr einen Rekord von 3.242 MW, teilte das Energieministerium auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Unter Berufung auf Daten des staatlichen Übertragungsnetzbetreibers Mavir teilte das Ministerium mit, dass Ungarns Solarstromproduktion, einschließlich der Solarpaneele in Privathaushalten, bereits im Februar dieses Jahres die für 2030 angestrebte Leistung von 6.000 MW überschritten habe und sich nun 6.800 MW nähere. Bis Ende August gab es 1.134 Viertelstunden, in denen die Solarstromproduktion den Höchstwert des letzten Jahres von 2.731 MW übertraf, so das Ministerium.