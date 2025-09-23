Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen in Ungarn über 50 Prozent

Die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen in Ungarn ist von 18 % im Jahr 2010 auf über 50 % gestiegen, erklärte Staatssekretär Ádám Kósa am Dienstag bei einer regionalen Veranstaltung in Miskolc (Nordostungarn) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Kósa wies darauf hin, dass die Regierung die Beschäftigung von 31.000 Menschen mit Behinderungen mit jährlich 74,9 Milliarden HUF finanziell unterstütze. Er fügte hinzu, dass weitere 120.000 Menschen mit Behinderungen auf dem freien Arbeitsmarkt tätig seien, unterstützt durch staatliche Fördermittel und Steuervergünstigungen.