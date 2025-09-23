Indikator für die Vermarktungsdauer sinkt um ein Drittel

Die durchschnittliche Vermarktungsdauer von Immobilien sank im August im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel, da potenzielle Käufer mit der Einführung des subventionierten Kreditprogramms „Otthon Start” für Erstkäufer einen Anstieg der Nachfrage erwarteten, teilte die Immobilienplattform ingatlan.com am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Indikator für die Vermarktungsdauer von Wohnungen in zentral gelegenen Ziegelsteinwohnhäusern in der Hauptstadt sank von 126 auf 81 Tage, während der Indikator für Wohnungen in Plattenbauten aus der kommunistischen Ära auf der Pest-Seite von 78 auf 58 Tage und auf der Buda-Seite von 95 auf 51 Tage zurückging. In anderen Teilen Ungarns sank der Indikator für die Vermarktungsdauer von 4-5 Monaten auf etwa drei Monate für Wohnungen in konventionellen Ziegelsteinwohngebäuden.