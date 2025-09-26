Orbán: So haben wir uns die Zusammenarbeit zwischen der ungarischen und der deutschen Industrie vorgestellt

Als 1998 mit Bundeskanzler Helmut Kohl eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der ungarischen und der deutschen Industrie getroffen wurde, stellte man sich das in etwa so vor, erinnerte der ungarische Ministerpräsident am Freitag bei der offiziellen Eröffnung des BMW-Werks in Debrecen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Viktor Orbán lobte das Werk und fügte hinzu: Wir sind stolz darauf, die Größe ist fantastisch und beeindruckend, die Qualität ist fantastisch und beeindruckend. Er erinnerte daran, dass man, als bekannt wurde, dass BMW ein Werk in Debrecen bauen würde, dachte, dies sei ein „sicherer Erfolg“, da die Zusammenarbeit zwischen deutschen Automobilherstellern und Ungarn seit Jahrzehnten nur Gutes hervorgebracht habe. Er sprach jedoch auch davon, dass sich die Struktur der Weltwirtschaft verändert und Europa Umwälzungen erlebt. „Es wird Unternehmen geben, die sich behaupten können, und es wird solche geben, die zu Fall kommen, es wird Länder geben, die sich behaupten können, und es wird solche geben, die zu Fall kommen”, sagte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er fügte hinzu: Europa ist heute schwach, wir können nicht einmal mit unseren eigenen Verbündeten gute Vereinbarungen treffen, deshalb wird heute auf alle in die Vereinigten Staaten importierten Autos ein Zoll von 15 Prozent erhoben, während umgekehrt nichts erhoben wird. Das bedeutet, dass wir mindestens um diesen Prozentsatz besser sein müssen, erklärte er.