Regierung unterstützt technische Ausbildung an der Universität Debrecen mit 29 Milliarden Forint

Die Regierung hat die Investitionen der technischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten der Universität Debrecen (DE) mit 29 Milliarden Forint unterstützt, davon 4,9 Milliarden Forint für den Bau des gerade fertiggestellten Fahrzeuglabors, sagte der Minister für Kultur und Innovation am Freitag in Debrecen bei der Übergabe des landesweit einzigartigen Fahrzeuglabors – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Hankó sagte, dass mit der Einrichtung des Fahrzeuglabors im Wissenschafts- und Innovationspark der Universität Debrecen durch die Zusammenarbeit von Industrie, Forschung und jungen Menschen eine zukunftsweisende Praxis entsteht. „Das bringt uns voran”, fügte der Minister hinzu. Die Zukunft basiert auf der Zusammenarbeit zwischen der Praxis, den Unternehmen, der Universität und den Forschern der Universität. Deshalb kann Ungarn mit Stolz sagen, dass wir im weltweiten Wettbewerb den siebten Platz in der Hightech-Produktion, den neunten Platz im Hightech-Export und den zehnten Platz bei den jungen Bildungstalenten einnehmen, fügte der Minister hinzu.