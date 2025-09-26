Miklós Soltész: Die reformierte Schule in Alsóörs wird weiter ausgebaut

Die Sándor Endrődi Reformierte Grundschule und das Handball-Nachwuchsförderungszentrum in Alsóörs wurden um einen Gebäudeteil erweitert, und laut Plan soll der Ausbau weitergehen, betonte der Staatssekretär für kirchliche und nationale Beziehungen im Amt des Ministerpräsidenten bei der feierlichen Übergabe des neuen Gebäudeteils am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Miklós Soltész bezog sich auf das Gedicht „A szeretetről” (Über die Liebe) des Namensgebers Sándor Endrődi und sagte, dass in der Schule die Liebe zu Gott, zu Gedichten und zum Balaton spürbar sei. Er betonte, dass die nacheinander realisierten Entwicklungen in der Region zeigen, dass „es beim Balaton nicht nur um Ferienhäuser geht”. „Die reformierte Kirche habe in den letzten Jahren in zahlreichen Ortschaften am Balaton Kindergärten und Schulen für insgesamt mehr als 4 Milliarden Forint renoviert”, fügte er hinzu. Miklós Soltész wandte sich an die an der Feier teilnehmenden Kinder und bat sie, ihre Schule zu pflegen, damit auch die nächsten Generationen sie nutzen können.

Tamás Török, der Direktor der Einrichtung, erklärte, dass die Investition 140 Millionen Forint gekostet habe. Aus dem alten Internat wurden Klassenzimmer eingerichtet, und es entstand ein neuer Flügel, der Platz für einen 50 Quadratmeter großen Unterrichtsraum bietet. Die Investition werde in naher Zukunft mit dem Bau eines weiteren Stockwerks fortgesetzt, fügte er hinzu und erwähnte, dass er die Schule seit Sommer 2022 leite, die damals 132 Schüler besuchten, deren Zahl inzwischen auf 212 gestiegen sei. Zsolt Hebling, der unabhängige Bürgermeister von Alsóörs, betonte: „Unsere Kinder sind die Zukunft, deshalb ist es sehr wichtig, dass sie eine hochwertige Ausbildung erhalten.“