Hankó: Erste Rate der 14. Monatsrente würde im kommenden Februar ausgezahlt werden

Die 14. Monatsrente würde schrittweise eingeführt werden, die erste Rate würde im Februar 2026 an die Rentner ausgezahlt werden, sagte der Minister für Kultur und Innovation am Mittwoch in der Sendung „Mokka” des Fernsehsenders TV2 im Zusammenhang mit der Tatsache, dass das Parlament mit der Beratung des Gesetzentwurfs über die 14. Monatsrente begonnen hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Hankó wies darauf hin, dass bei einer durchschnittlichen 13. Monatsrente von 250.000 Forint ein Viertel der 14. Monatsrente 60.000 Forint betrage, sodass die Rentner im kommenden Februar durchschnittlich 310.000 Forint erhalten könnten. „Das Modell ist bekannt, wir haben es versprochen und unser Versprechen in Bezug auf die 13. Monatsrente eingehalten, und wenn es bereits ein gut funktionierendes Modell gibt, dann werden wir dieses gut funktionierende Modell auch in Bezug auf die 14. Monatsrente weiterführen”, fügte er hinzu. Er merkte an, dass sie zuversichtlich sind, danach noch einen großen Schritt machen zu können, und dass sie, wenn sich die Wirtschaft nach dem Krieg erholt, in ein oder zwei Schritten die gesamte 14. Monatsrente „springen lassen” können. Die ungarische Regierung unterstütze Rentner und Familien, nicht Migration und Krieg, betonte er.

Der Minister sagte, die von Brüssel abhängige Tisza-Partei plane eine 20-prozentige Rentenkürzung, was für die Rentner eine jährliche Einbuße von 590.000 Forint bedeuten würde. „Das heißt also entweder 310.000 plus oder 590.000 minus”, formulierte er. Balázs Hankó erwähnte auch, dass die Politik der Regierung zur Förderung des Wohnungsbaus und der Familien, die CSOK, CSOK Plus und CSOK für den ländlichen Raum, erfolgreich sei und 308.000 Familien unterstützt worden seien. Der Minister bezeichnete die Aufhebung der Altersgrenze für Mütter aufgrund der späten Familiengründung als logische Entscheidung, wodurch auch Frauen über 41 Jahren CSOK Plus in Anspruch nehmen können, was je nach Anzahl der Kinder einen Kredit in Höhe von 15, 30 oder 50 Millionen Forint zu 3 % Zinsen bedeutet. Brüssel kritisiert in seinen sogenannten Länderempfehlungen kontinuierlich die Wohnungspolitik Ungarns und will diese Beihilfen mit der Begründung streichen, dass sie in die Marktverhältnisse eingreifen und nicht die Familien, sondern die Multis unterstützt werden müssten, sagte er.

Er wies darauf hin, dass die im Oktober eingeführte Einkommensteuerbefreiung für Mütter mit drei Kindern 200 Milliarden Forint kostet, während der Migrationspakt, den man Ungarn aufzwingen will und auf dessen Grundlage 30.000 Migranten aufgenommen werden müssten, 240 Milliarden Forint kostet. „Wir sagen Ja zu den Familien, wir sagen Ja zu den Rentnern, wir sagen Nein zur Migration, wir sagen Nein zur Finanzierung des Krieges”, betonte er. Balázs Hankó wies darauf hin, dass im Haushalt des nächsten Jahres 4802 Milliarden Forint für die Unterstützung von etwa 30 Familienbeihilfen zur Verfügung stehen, was „ein ganz außergewöhnlicher Betrag“ sei, nämlich 5 Prozent des BIP. Die Höhe der Familienbeihilfen lag 2010 im Durchschnitt bei etwa 800.000 Forint pro Familie, jetzt sind es 4,7 Millionen Forint, „wir haben also die Familienbeihilfen verfünffacht”, betonte der Minister.