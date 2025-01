Ungarische Hochschulbildung ist cool

Balázs Hankó eröffnet Educatio-Ausstellung in Budapest

Die ungarische Hochschulbildung sei „cool“ und biete Erfolg, Wettbewerbsfähigkeit, Karriere und Erfahrungen, sagte der Minister für Kultur und Innovation am Donnerstag bei der Eröffnung der Educatio-Ausstellung in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In dem Bestreben, jungen Menschen eine Zukunftsperspektive zu geben, habe die Regierung die Hochschulbildung reformiert und eine „Wettbewerbswende“ in diesem Sektor vollzogen, sagte Balázs Hankó. „Unser Ziel ist es, dass eine ungarische Universität zu den 100 besten Institutionen der Welt gehört.“ Die Entwicklungen stärken die ungarische Wirtschaft und „machen unser tägliches Leben besser“, so Hankó. Die Zahl der Bewerbungen um einen Studienplatz habe in den letzten zehn Jahren ein Rekordhoch erreicht, und die Studiengänge würden immer vielfältiger: Allein in diesem Jahr seien 17 neue Master-Studiengänge eingeführt worden, sagte er. Eine ungarische Universität gehöre zu den besten 1 Prozent der Welt und 12 zu den besten 2 Prozent, fügte er hinzu. Das Stipendienprogramm der Regierung in Höhe von 100 Milliarden Forint (240,9 Mio. EUR) komme 260.000 Studenten zugute, fügte er hinzu. Das Pannonia-Programm ermögliche ihnen den Zugang zu den besten Universitäten der Welt, fügte er hinzu.