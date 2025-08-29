Hankó: Berufsausbildung eine der größten Stärken Ungarns

Die Berufsausbildung ist zu einer der größten Stärken Ungarns geworden und bietet nicht nur Arbeit, sondern auch Würde, Sicherheit und eine Zukunft, sagte der Minister für Kultur und Innovation am Freitag bei der nationalen Eröffnungsfeier des Berufsausbildungsjahres in Miskolc im Nordosten Ungarns – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Berufsausbildung „ist eine Kraft, die nicht nur junge Menschen und Familien, sondern die gesamte Nation stützt und fördert“, sagte Balázs Hankó im Berufsbildungszentrum Bertalan Szemere Technische Schule in Miskolc. Dies erfordere motivierte Schüler, so Hankó, und fügte hinzu: „Entgegen der landläufigen Meinung ist dies eine Selbstverständlichkeit, da sich sechs von zehn Schülern nach Abschluss der Grundschule für eine Berufsausbildung entscheiden.“ In diesem Jahr werden 44.000 Schüler eine Berufsausbildung in Ungarn beginnen, wodurch die Gesamtzahl der Schüler an Berufsschulen auf fast 300.000 steigen wird, so der Minister.