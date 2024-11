Minister: Regierung will Familien stärken

Die Regierung stehe auf der Seite der Familien und wolle diese stärken, nicht die Migration, sagte Balázs Hankó, der Minister für Kultur und Innovation, am Freitag im Privatsender TV2 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Hankó sagte, es sei wichtig, dies mit der öffentlichen Umfrage der Nationalen Konsultation und der Unterstützung der Ungarn zu bekräftigen. Er wies darauf hin, dass die Regierung seit 2010 dreißig familienpolitische Maßnahmen verabschiedet hat, die allein durch die Steuererleichterungen für Familien 3.600 Milliarden Forint (8,8 Mrd. EUR) bei den Familien hinterlassen haben. Die Regierung plane, diese Steuererleichterung in zwei Schritten zu verdoppeln, im Sommer 2025 und Anfang 2026, fügte er hinzu. Damit würde die Steuererleichterung für eine Familie mit drei Kindern auf 200.000 Forint steigen, so Hankó. Die familienpolitischen Maßnahmen, die die Regierung in den letzten Jahren verabschiedet hat, haben Ungarn zu einem familienfreundlichen Land gemacht, und „das wird in Europa und in der ganzen Welt anerkannt“, sagte er. Hankó sagte, die Regierung respektiere die älteren Menschen und garantiere ihre finanzielle Sicherheit durch die Beibehaltung der 13-monatigen Rente. Er erwähnte auch das Arbeiterkreditprogramm, das ab dem nächsten Jahr eingeführt werden soll. „Wenn [die Nationale Konsultation] genügend Unterstützung erhält, werden wir sagen können, dass nicht die Regierung mit Brüssel uneins ist, sondern das ungarische Volk“, sagte Hankó.