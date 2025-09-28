Szijjártó: Ungarische Rohöllieferungen von jüngstem Angriff auf Druschba-Pipeline nicht betroffen

Der jüngste ukrainische Angriff auf den russischen Abschnitt der Druschba-Ölpipeline habe keine Auswirkungen auf die Rohöllieferungen nach Ungarn gehabt, erklärte Außenminister Péter Szijjártó am Samstag auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Minister erklärte: „Der Angriff auf die Druschba-Ölpipeline hat keine Auswirkungen auf den Transport nach Ungarn; die Ölversorgung unseres Landes ist weiterhin gewährleistet.“ Am Samstag traf ein ukrainischer Drohnenangriff eine Station der Druschba-Ölpipeline in der russischen Republik Tschuwaschien.