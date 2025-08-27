Szijjártó: Ab Donnerstag kann der Transport von Erdöl nach Ungarn wieder aufgenommen werden

Zunächst im Testbetrieb, aber ab Donnerstag können die Öllieferungen nach Ungarn über die Pipeline „Druschba” wieder aufgenommen werden, deren russischer Abschnitt letzte Woche von ukrainischen Luftangriffen getroffen wurde, schrieb Péter Szijjártó, Minister für Außenwirtschaft und Außenpolitik, am Mittwoch auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach einer telefonischen Rücksprache mit dem stellvertretenden russischen Energieminister berichtete der Minister laut einer Mitteilung des Ministeriums für Außenwirtschaft und Außenpolitik, dass die Schäden an der Übergabestelle der Druschba-Ölpipeline diesmal so groß waren, dass die Reparaturarbeiten mehrere Tage dauern würden. Er erklärte, dass er die Situation mit Pavel Sorokin besprochen habe und dass die russische Seite eine technische Lösung gefunden habe, dank derer die Öllieferungen nach Ungarn ab Donnerstag wieder aufgenommen werden könnten, zunächst im Testbetrieb und in geringeren Mengen.

Péter Szijjártó teilte anschließend mit, dass in Ungarn vorerst keine strategischen Reserven in Anspruch genommen werden mussten, da die kommerziellen Reserven noch ausreichen. „Gleichzeitig halte ich es weiterhin für skandalös, dass einige einheimische Politiker und Medienvertreter die Ukrainer, die die Pipeline zerstört haben, entschuldigen, während die Europäische Kommission nur mitteilt, dass „kein Risiko für die Versorgungssicherheit besteht””, betonte er. „Gleichzeitig fordern wir die Ukraine auf, die nach Ungarn führende Ölpipeline nicht weiter anzugreifen und die Sicherheit der Energieversorgung unseres Landes nicht zu gefährden!”, fügte er hinzu.