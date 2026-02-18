Die Regierung werde die Energie- und Kraftstoffversorgung Ungarns sicherstellen, obwohl „die Ukrainer und Präsident [Wolodymyr] Selenskyj sich aus politischen Gründen geweigert haben, die Lieferungen über die Druschba-Ölpipeline wieder aufzunehmen“, erklärte der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In dem am späten Dienstag ausgestrahlten Interview sagte Péter Szijjártó, dass in der Ukraine alle technischen und ingenieurtechnischen Voraussetzungen für die Lieferungen gegeben seien, und er beharrte darauf, dass die Ukraine diese aus politischen Gründen behindere. „In Ungarn stehen Wahlen an, und die Ukrainer unterstützen unsere politischen Gegner, daher halten sie es für eine gute Idee, Ungarn vor eine solche Herausforderung bei der Energieversorgung zu stellen“, sagte er. Er wies darauf hin, dass Ungarn und die Slowakei nach den europäischen Vorschriften von den EU-Ölsanktionen ausgenommen sind. Sollten Öllieferungen über Pipelines unmöglich werden, habe Ungarn sogar die Möglichkeit, russisches Rohöl auf dem Seeweg zu kaufen, sagte er. Szijjártó und der slowakische Wirtschaftsminister hätten Kroatien mitgeteilt, dass sie beabsichtigten, russisches Öl über das kroatische Pipelinesystem zu importieren, indem sie diese europäische Regelung aktivieren, fügte Szijjártó hinzu.

Die Druschba-Ölpipeline wurde ursprünglich als Hauptversorgungsroute mit einer Kapazität gebaut, die Ungarn und die Slowakei allein mit Öl versorgen kann; die Adria-Ölpipeline, die durch Kroatien verläuft, war als Zusatzpipeline gedacht, sagte er. „Da die Hauptpipeline aus dem Osten aufgrund einer politischen Entscheidung derzeit kein Öl transportieren kann, kaufen wir nun Öl über die Zusatzpipeline.“ Unterdessen warnte Szijjártó, dass Kroatien die Transitgebühr für die Adria-Pipeline während des Krieges auf das Fünffache des europäischen Durchschnitts erhöht habe. „Wenn Ungarn vollständig von der russischen Pipeline abgeschnitten würde, würden sich die Kroaten in einer Monopolstellung befinden und könnten die Preise so hoch ansetzen, wie sie wollten.“ Es sei nicht zu erwarten, dass die Öllieferungen über die Druschba-Pipeline in den kommenden Wochen wieder aufgenommen würden, sagte er.