Rosatom: Paks II liegt im Zeitplan

Rosatom setzt das Projekt Paks II planmäßig um, die Arbeiten auf der Baustelle sind im Gange, erklärte Kirill Komarov, erster stellvertretender Geschäftsführer des Generalunternehmers für die Modernisierung des ungarischen Kernkraftwerks, am Freitag gegenüber Journalisten auf der World Atomic Week in Moskau – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Komarov sagte, dass eine 23 Meter tiefe Baugrube ausgehoben worden sei und die Vorbereitungen für den ersten Betoniervorgang liefen, woraufhin Paks II offiziell als im Bau befindlich gelten würde. Er fügte hinzu, dass dies innerhalb von zwei Monaten nach Erteilung der entsprechenden Genehmigung durch die ungarischen Behörden geschehen werde. Er sagte, dass eine Reihe von Verträgen über die Herstellung und Lieferung von Ausrüstung, darunter Reaktorbehälter, Turbinen und das automatisierte Steuerungssystem, unterzeichnet worden seien. Komarov sagte, eine wichtige Aufgabe sei es, sicherzustellen, dass der Anteil ungarischer Lieferanten am Paks-II-Projekt hoch sei. Er fügte hinzu, dass die Turbine in Paks aus Frankreich stammen werde und das automatisierte Steuerungssystem sowohl französische als auch russische Komponenten enthalten werde.

Komarov sagte, eine kürzlich getroffene Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) habe keine Auswirkungen auf Paks II. Er fügte hinzu, dass es sich um eine „verfahrensrechtliche” Frage handele und das Projekt „ohne Unterbrechung” weiter voranschreite. Zu den Sanktionen gegen Russland sagte Komarov, dass diese nicht als rechtlich bindend angesehen würden, sondern als politische Entscheidungen ohne rechtliche Grundlage. Weder die amerikanischen noch die europäischen Sanktionen gälten für die Kernenergie, und ihr Geltungsbereich erstrecke sich nicht auf Rosatom, fügte er hinzu. Rosatom unterhalte gute Beziehungen zu den Ländern Mitteleuropas und liefere Brennstoff und Wartungsdienstleistungen für Paks und andere Kernkraftwerke, sagte er.