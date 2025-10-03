Ungarische Kraftstoffpreise weiterhin günstiger als in Nachbarländern

Ungarische Autofahrer zahlten im September weiterhin weniger an der Zapfsäule als in Nachbarländern, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Benzinpreis lag in Ungarn im Monatsdurchschnitt bei 585 HUF/Liter und damit 2 HUF unter dem Durchschnitt in den Nachbarländern, teilte das Ministerium unter Berufung auf Daten aus dem wöchentlichen Ölbericht der EU des Zentralamts für Statistik (KSH) mit. Der Durchschnittspreis für Diesel lag bei 588 HUF/Liter und damit 3 HUF unter dem Durchschnitt in den Nachbarländern. Das Ministerium erklärte, es beobachte ständig die internationalen Entwicklungen und Preise und sei bereit, bei Bedarf schnelle und wirksame Maßnahmen zum Schutz der Familien und der Wirtschaft zu ergreifen.