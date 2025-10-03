Umsatz von Vajda-Papír steigt im ersten Halbjahr auf 38 Mrd. HUF

Der konsolidierte Umsatz von Vajda-Papír, Ungarns größtem Hersteller von Hygienepapierprodukten, stieg im ersten Halbjahr von 34 Mrd. HUF im Vorjahreszeitraum auf 38 Mrd. HUF, wie das Unternehmen am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Gewinn vor Steuern stieg von 3,2 Mrd. HUF auf 3,7 Mrd. HUF. Das stabile, langfristig wettbewerbsfähige Geschäftsmodell von Vajda-Papír habe es dem Unternehmen ermöglicht, trotz der Herausforderungen des internationalen Wirtschaftsumfelds stärker zu werden und seine Rentabilität weiter zu steigern, sagte Gründer und Geschäftsführer Attila Vajda. Das Volumen der verkauften Produkte stieg im ersten Halbjahr auf dem heimischen Markt um 16 % und das Exportvolumen um 34 %. Das Unternehmen gab bekannt, dass es im weiteren Verlauf des Jahres die Produktion weiter steigern, den Export ausbauen und Investitionen in Nachhaltigkeit tätigen werde. Das Unternehmen strebt an, den Umsatz des Vorjahres zu übertreffen und gleichzeitig das EBITDA zu steigern. Vajda-Papír exportiert seine Produkte in mehr als 30 Länder.