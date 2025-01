Kraftstoffpreise in Ungarn bleiben im Vergleich zu den Nachbarländern wettbewerbsfähig

Die Preise an den Zapfsäulen in Ungarn waren im Dezember im Vergleich zu den Nachbarländern wettbewerbsfähig, wie aus den Daten des wöchentlichen EU-Ölbulletins des Zentralen Statistikamtes (KSH) hervorgeht, teilte das ungarische Wirtschaftsministerium am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Durchschnittspreis für Benzin lag in Ungarn in diesem Monat bei 617 Forint/Liter und damit auf dem Niveau der Nachbarländer. Der Durchschnittspreis für Diesel lag bei 633 Forint/Liter und damit 3 Forint unter dem Durchschnitt der Nachbarländer. Die ungarische Regierung hatte bereits angekündigt, dass sie intervenieren würde, wenn die Kraftstoffpreise den Durchschnitt der Nachbarländer übersteigen.