Ungarische Autofahrer zahlen weniger an der Zapfsäule als in Nachbarländern

Ungarische Autofahrer zahlten im Juni weiterhin weniger an der Zapfsäule als in Nachbarländern, teilte das Wirtschaftsministerium am Samstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Benzinpreis lag in Ungarn im Monatsdurchschnitt bei 591 HUF pro Liter und damit 6 HUF unter dem Durchschnitt in Nachbarländern, teilte das Ministerium unter Berufung auf Daten aus dem wöchentlichen Ölbericht der EU des Zentralamts für Statistik (KSH) mit. Der Durchschnittspreis für Diesel lag bei 590 HUF pro Liter und damit 6 HUF unter dem Durchschnitt in den Nachbarländern. Die ungarische Regierung hatte zuvor angekündigt, einzugreifen, falls die Kraftstoffpreise den Durchschnitt in den Nachbarländern überschreiten sollten.