Günstige Kraftstoffpreise in Ungarn

Die Benzinpreise an den ungarischen Zapfsäulen lagen im August unter dem Durchschnitt der Nachbarländer. Dies geht aus den am Freitag veröffentlichten Daten des Zentralen Statistikamtes (KSH) hervor, die auf der Grundlage des wöchentlichen EU-Ölbulletins erstellt wurden, teilte das ungarische Wirtschaftsministerium mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Benzinpreis in Ungarn lag im Monatsdurchschnitt bei 605 Forint/Liter und damit 7 Forint unter dem Durchschnitt der Nachbarländer. Der Preis für Diesel lag bei 611 Forint/Liter und damit auf dem Niveau des Durchschnitts in den Nachbarländern. Der Benzinpreis war im August im Vergleich zum Juli um 7 Forint/Liter niedriger, und der Dieselpreis fiel um 10 Forint/Liter. Die ungarische Regierung hatte zuvor erklärt, sie werde intervenieren, wenn die Kraftstoffpreise den Durchschnitt der Nachbarländer übersteigen. Das Wirtschaftsministerium bekräftigte, dass es die Kraftstoffpreise nun monatlich und nicht mehr wöchentlich beobachte, was einer Empfehlung des Ungarischen Mineralölverbands (MASZ) und des Verbands der unabhängigen Tankstellen entspreche.