Wienerberger testet wasserstoffbetriebenen Ziegelofen in Ungarn

Die lokale Niederlassung des österreichischen Unternehmens Wienerberger hat laut einer Mitteilung des Baustoffherstellers vom Donnerstag den Einsatz von Wasserstoff als Brennstoff für einen Ziegelofen an ihrem Standort in Tiszavasvári (Nordostungarn) erfolgreich getestet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das gemeinsam mit der Universität Miskolc und der deutschen Firma Scharr-TEC durchgeführte Projekt könnte den Weg für die Abschaffung der Gasnutzung am Standort in absehbarer Zukunft ebnen.