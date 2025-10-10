Szijjártó: Ungarn profitiert stark von seiner strategischen Zusammenarbeit mit China

Ungarn profitiert stark von seiner strategischen Zusammenarbeit mit China, wodurch beispielsweise bereits mehr als zehntausend Arbeitsplätze in unserem Land geschaffen wurden, schrieb Péter Szijjártó, Minister für Außenwirtschaft und Außenpolitik, am Freitag auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nach Angaben des Ministeriums empfing der Minister den Gouverneur der nordchinesischen Provinz Hebei und lobte die außergewöhnliche Rolle der Region, wobei er darauf hinwies, dass monatlich tausend Güterzüge von dort aus in Richtung Europa fahren und mehrere lokale Unternehmen Investitionen in Ungarn planen. Er erklärte, dass Ungarn sehr von seiner strategischen Zusammenarbeit mit China profitiert habe und als erstes Land in Europa der Initiative „One Belt, One Road“ beigetreten sei, die zu modernen Investitionen und mehr als zehntausend neuen Arbeitsplätzen geführt habe.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Aus diesem Grund lehnen wir aufgrund unserer eigenen Erfahrungen eine Blockbildung in der Welt ab und setzen uns für einen auf gegenseitigem Respekt und Regeln basierenden Welthandel ein“, betonte er. „Es wäre gut, wenn Europa seine Zusammenarbeit mit China nicht auf ideologischer, sondern auf praktischer Basis angehen würde“, fügte er hinzu.