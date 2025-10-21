Júlia Malom Kft. weiht Pelletfabrik ein

Das Mühlenunternehmen Júlia Malom Kft. hat am Montag in Kunszállás (Südungarn) eine Pelletfabrik für Futtermittelzusätze eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Staatssekretär József Viski erklärte, Júlia Malom habe für den Bau der Fabrik eine Förderung in Höhe von 437 Millionen HUF erhalten.