Hankó: In der beruflichen Bildung wurden Investitionen in Höhe von 488 Milliarden Forint getätigt

In den letzten Jahrzehnten wurden bzw. werden derzeit Entwicklungsmaßnahmen im Wert von 488 Milliarden Forint in der beruflichen Bildung umgesetzt, wodurch die ungarische Berufsausbildung zur Spitze Europas gehört – sagte der Minister für Kultur und Innovation am Montag in Baja – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Balázs Hankó betonte bei der Pressekonferenz im Rahmen der 28. Station der Veranstaltungsreihe „Frag den Minister!“ im Júlia-Bányai-Technikum des Berufsbildungszentrums in Baja: Die ungarische Berufsausbildung sei die drittbeste in Europa. Er sagte: „Wir sind sowohl in modernen, IT-bezogenen Ausbildungsgängen als auch in der Ausbildung traditioneller Berufe vertreten.“ Der Minister kündigte an, dass das Berufsbildungszentrum in Baja im Frühjahr 2026 eine Förderung in Höhe von 360 Millionen Forint erhalten werde.