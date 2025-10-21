MOL erwägt nach Raffineriebrand Einsatz strategischer Reserven

Das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL gab am Dienstag in einer Mitteilung auf der Website der Budapester Börse bekannt, dass es nach einem Brand in seiner Raffinerie südlich der Hauptstadt den Einsatz strategischer Reserven erwägt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

MOL teilte mit, dass die Feuerwehr den Brand in der Raffinerie in Százhalombatta unter Kontrolle gebracht habe und daran arbeite, das Gebiet zu sichern. MOL fügte hinzu, dass eine Untersuchung der Brandursache, der keine Verletzten forderte und keine Überschreitung der Gesundheitsgrenzwerte für die Luftqualität zur Folge hatte, im Gange sei. In Übereinstimmung mit den Notfallprotokollen würden die vom Brand nicht betroffenen Anlagen der Raffinerie schrittweise wieder in Betrieb genommen, teilte MOL mit. „In der kommenden Zeit werden wir uns auf die Versorgung Ungarns konzentrieren und die Notwendigkeit der Nutzung strategischer Reserven prüfen….Die Kraftstoffversorgung Ungarns ist gesichert”, fügte das Unternehmen hinzu.