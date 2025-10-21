Regierung ernennt Beauftragten für den Ausbau der Batteriespeicherkapazitäten

Das Energieministerium hat die Ernennung eines Regierungsbeauftragten für den Ausbau der Batteriespeicherkapazitäten in Ungarn bekannt gegeben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Beauftragte, Gábor Czepek, wird ein Regierungsprogramm zur Steigerung der Batteriespeicherkapazitäten ausarbeiten und mit den Akteuren der Branche zusammenarbeiten, teilte das Ministerium mit. Die Kapazitäten Ungarns im Bereich der erneuerbaren Energien liegen bei über 9 GW, fügte es hinzu.