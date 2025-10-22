BKK: Zeitumstellung am Sonntagmorgen betrifft nur wenige Nachtbusse

Aufgrund der Zeitumstellung am Sonntagmorgen bleibt der Nachtbusverkehr in den frühen Morgenstunden weitgehend unverändert, teilte das Budapester Verkehrszentrum (BKK) am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Mitteilung zufolge ändert sich auf einigen Linien – in der Regel bei den seltener verkehrenden Verbindungen – die Abfahrtszeit von ein oder zwei Verbindungen, während die meisten Nachtverbindungen sowohl nach Winter- als auch nach Sommerzeit zwischen 2 und 3 Uhr morgens verkehren, in der Regel diejenigen, die stündlich, halbstündlich oder noch häufiger verkehren.