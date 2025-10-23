In Miskolc wurde eine Splittergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden

In Miskolc, vor der Avasi-Siedlung, wurde eine Luftabwehr-Splittergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, teilte das 1. Pionier- und Flusswachtregiment der Ungarischen Armee am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie schrieben, dass am Vortag bei Erdarbeiten vor der Wohnsiedlung eine 85-Millimeter-Sowjet-Splittergranate gefunden wurde. Da das Gerät keinen Sprengstoff enthielt, wurde es zum zentralen Sammelplatz der ungarischen Armee transportiert. Für die Dauer des Sprengstoff-Einsatzes sperrte die Polizei die Miskolctapolcai Straße vor der Wohnsiedlung auf einer Länge von etwa 200 Metern.