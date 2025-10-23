Stop Shop Einkaufszentrum entsteht in Salgótarján

Das erste Stop Shop Einkaufszentrum der Stadt entsteht in Salgótarján, die Eröffnung ist für das erste Quartal 2027 geplant, das Projekt schafft fast 100 Arbeitsplätze – darüber informierte der Investor CPI Hungary am Mittwoch die Nachrichtenagentur MTI.

In dem mehr als 7500 Quadratmeter großen Gebäude werden 12 Geschäfte Platz finden, darunter Marken wie Euronics, dm, Ecofamily, Háda, Retro und DRK (Dorko); die beiden letzteren eröffnen ihre ersten Filialen in der Stadt, heißt es in der Mitteilung. Der neueste Stop-Shop-Einkaufspark der Region wird neben dem Lidl-Markt errichtet und verfügt über einen großzügigen Parkplatz, Fahrradabstellplätze, Ladestationen für Elektroautos und Toiletten, wie es hieß. Das von CPI Hungary realisierte Projekt bringe nicht nur neue Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch eine moderne, nachhaltige und gemeinschaftsfreundliche Umgebung in die Komitatsstadt von Nógrád. Auf dem Gelände des Stop Shop wird auch ein Spielplatz gebaut, während die Parkplätze und Fußwege barrierefrei sein werden und die großzügigen Flächen und Grünflächen eine freundliche, gepflegte Umgebung bieten.

Es wurde auch mitgeteilt, dass die Investition nach umweltfreundlichen Grundsätzen durchgeführt wird. Das Gebäude wird mit energiesparender Heizung und Beleuchtung, wassersparenden Anlagen, nachhaltiger Abfallentsorgung und Lösungen zur Nutzung erneuerbarer Energien gebaut. Der Park wird voraussichtlich fast 100 Arbeitsplätze schaffen, und der Investor legt gemeinsam mit dem für die Umsetzung verantwortlichen Unternehmen KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. besonderen Wert darauf, dass auch lokale Unternehmen bei der Umsetzung zum Zug kommen. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, die Eröffnung ist für das erste Quartal 2027 geplant. Das Stop-Shop-Netzwerk ist derzeit in zehn Ländern mit mehr als 130 Filialen vertreten. In Ungarn betreibt CPI Hungary derzeit 14 Stop-Shops mit einer Gesamtverkaufsfläche von 170.000 Quadratmetern und 320 Mietern. Das Projekt in Salgótarján wird Teil dieses internationalen Netzwerks.

CPI Hungary ist einer der führenden langfristigen Immobilieninvestoren, -betreiber und -entwickler in Ungarn. Das Unternehmen ist Mitglied der CPI Property Group, die ein Portfolio von 603.500 Quadratmetern mit einem Gesamtwert von 1,3 Milliarden Euro in Ungarn verwaltet. Das Unternehmen ist in den Bereichen Büroimmobilien, Hotels und Einzelhandel (Einkaufszentren und Fachmarktzentren) tätig. Dazu gehören neben dem Stop Shop-Einkaufszentrumsnetzwerk auch Campona, Pólus, das Europeum-Einkaufszentrum sowie Bürogebäude wie myhive Átrium Park und Haller Gardens, Balance Office Park, Andrássy Palota und Aréna Corner Irodakomplexum. Die jährlichen Mieteinnahmen von CPI Hungary beliefen sich 2024 in Ungarn auf 87,3 Millionen Euro, während sie 2023 bei 84,5 Millionen Euro lagen, was einem Anstieg von 3,3 Prozent innerhalb eines Jahres entspricht.