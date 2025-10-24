Napenergia plusz: 14.000 Solaranlagen sind bereits in Betrieb

Von den 21.000 Familien, die im Rahmen des Programms „Napenergia plusz” (Solarenergie plus) ausgewählt wurden, sind bei 14.000 bereits moderne Solaranlagen in Betrieb, teilte das Energieministerium (EM) am Freitag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut dem Beitrag des Ministeriums hat die Regierung durchschnittlich 4 Millionen Forint der Kosten für die Installation von Solaranlagen und Energiespeichern von den Haushalten übernommen. Die Auszahlungen nähern sich ebenfalls einer Zweidrittelquote: Von den bewilligten 86 Milliarden Forint wurden bisher mehr als 55 Milliarden Forint vom Antragbearbeiter überwiesen, hieß es. Es wurde mitgeteilt, dass diese beliebte Möglichkeit maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Zahl der kleinen Kraftwerke in Haushaltsgröße im Frühjahr in Ungarn 300.000 überschritten hat. Derzeit liegt diese Zahl bei über 312.000, wobei die installierte Leistung der kleineren Solaranlagen die Kapazität des Kernkraftwerks Paks übertrifft und sich der Leistung der heimischen Gaskraftwerke annähert. Es wurde betont, dass für eine effizientere Nutzung der grünen Energie die Speicherkapazitäten erhöht werden müssen. Das EM hat mit 230 Milliarden Forint die Entwicklung von Familien und Unternehmen unterstützt, heißt es in der Mitteilung.