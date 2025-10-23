23. Oktober – Nationalflagge vor dem Parlament gehisst

Die Nationalflagge wurde am Donnerstag, dem Nationalfeiertag zum Gedenken an den antikommunistischen Aufstand und Freiheitskampf von 1956, in Anwesenheit von Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky und Generaloberst Gábor Böröndi, dem Befehlshaber der Streitkräfte, mit militärischen Ehren gehisst – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Vertreter staatlicher und militärischer Organisationen nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil. Der Jahrestag des Aufstands und der Revolution gegen die sowjetische Besatzung und die kommunistische Diktatur wurde 1991 zum Nationalfeiertag erklärt und 2012 im Grundgesetz verankert.