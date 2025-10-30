NAV: Eine kriminelle Vereinigung hat fast zehn Milliarden Forint an Mehrwertsteuer hinterzogen

Eine kriminelle Vereinigung, die Rechnungsstellungsketten betrieb, hat fast zehn Milliarden Forint an Mehrwertsteuer hinterzogen; das Amtsgericht Szeged ordnete in diesem Fall die Festnahme von 16 Personen an, teilte die Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Mitteilung zufolge hat ein Unternehmen aus Szeged ungewöhnlich viele Mobiltelefone von verschiedenen inländischen Partnern erworben und diese in der Regel an serbische Privatpersonen weiterverkauft. Zum Nachweis des Erwerbs der Geräte wurden Rechnungen ausgestellt, die im Namen der Zwischenhändler in der Buchhaltung aufgeführt wurden. Die Ermittlungen ergaben, dass mit den Unternehmen weitere Scheinfirmen verbunden waren, die die Telefone über Unternehmen, die den inländischen Verkauf umgingen, an das Unternehmen in Szeged lieferten. Im Zusammenhang mit der aufgedeckten kriminellen Vereinigung identifizierten die Behörden zehn organisierte Täterkreise, die die Rechnungsstellungsketten betrieben. Die komplexe, schwer durchschaubare Betrugsmasche wurde von den Finanzermittlern auf Hinweis der Revisoren der Komitatsverwaltung von Békés aufgedeckt, fügten sie hinzu.

Der durch die Straftaten verursachte Vermögensschaden beläuft sich auf etwa 10 Milliarden Forint, von denen etwa 2,5 Milliarden Forint in Form von Fahrzeugen, Immobilien, Bankkonten und Bargeld beschlagnahmt und sichergestellt wurden. An der landesweiten Aktion nahmen 239 Finanzbeamte teil. An einem der Orte fanden die Ermittler mehr als 700 Gramm mutmaßliche Betäubungsmittel und informierten daraufhin die zuständige Polizeidienststelle. Die Finanzbeamten nahmen an 50 Orten 38 Personen fest, die als Verdächtige wegen Betrugs zum Nachteil des Staatshaushalts in einer kriminellen Vereinigung mit besonders hohem Vermögensschaden vernommen wurden. Als Ergebnis der koordinierten Aktion verhinderten die Mitarbeiter der NAV laut der Mitteilung die Auszahlung von rund 270 Millionen Forint an Mehrwertsteuer, die aus dem Haushalt zurückgefordert werden sollte.