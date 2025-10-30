Gulyás: Preissenkung bleibt bis zum 28. Februar bestehen und wird ausgeweitet

Die Regierung hat beschlossen, die Margenreduzierung für Lebensmittel und Drogerieartikel beizubehalten und bis zum 28. Februar 2026 zu verlängern, gab der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten am Donnerstag in Budapest auf der Regierungskonferenz bekannt. Gergely Gulyás wies darauf hin, dass ab Dezember weitere Produkte in die Liste der betroffenen Lebensmittel aufgenommen werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Gulyás erklärte, dass auch die Daten der Ungarischen Nationalbank belegen, dass die Preissenkung ein wirksames Mittel im Kampf gegen die Inflation ist. Die Senkung der Preise für Produkte, die unter die Vergünstigung fallen, oder zumindest die Eindämmung des Preisanstiegs verlangsame auch die Geldentwertung in Ungarn, fügte er hinzu. Nach Angaben des Leiters des Büros des Ministerpräsidenten, hat die Regierung daher beschlossen, die Preisbegrenzung für Lebensmittel ab dem 1. Dezember auf weitere Lebensmittelkategorien – Rinderfilet, Rinderbrust, Schweineleber und Schweinelebercreme, halbharter Käse, Frischkäse, Streichkäse, Äpfel, Birnen, Pflaumen, Trauben, Kohlköpfe, Tomaten, rote Zwiebeln, grüne Paprika und Babynahrung – auszuweiten.