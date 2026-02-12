Gulyás: Regierung hat beschlossen, die Margenreduzierung beizubehalten

Die Regierung hat auf ihrer Sitzung am Mittwoch beschlossen, die Margenreduzierung beizubehalten, gab der Leiter des Amtes des Ministerpräsidenten am Donnerstag in Budapest auf der Regierungskonferenz bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Gulyás sagte, die Beibehaltung der Margensenkung trage zu den günstigen Inflationsdaten bei; die Januar-Zahlen von 2,1 Prozent zeigten deutlich, dass dies ein wirksames Mittel im Kampf gegen Preiserhöhungen bei Haushaltswaren und Lebensmitteln sei. Er wies darauf hin, dass sie „die Profitinteressen der multinationalen Unternehmen“ verstehen, aber der Meinung sind, dass es entgegen dieser Haltung im Interesse der ungarischen Regierung und der ungarischen Bevölkerung liegt, die Preise unter Kontrolle zu halten.