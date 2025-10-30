Szijjártó: Handelsabkommen zwischen den USA und China „fantastische Nachricht” für Ungarn

Das neue Abkommen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Handelsfragen sei „eine fantastische Nachricht für die ungarische Wirtschaft”, erklärte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Donnerstag auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarns Interessen lägen in einer Weltwirtschaft, die auf Regeln, gesundem Menschenverstand und gegenseitigem Respekt basiere, sagte Szijjártó und argumentierte, dass das Land in einer in Blöcke geteilten Weltwirtschaft schlechter dastünde. „Die Vereinigten Staaten und China sind Ungarns zwei wichtigste Investoren und Handelspartner außerhalb der Europäischen Union. Wenn diese Länder also ein Abkommen über wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit erzielen, ist das eine gute Nachricht für uns”, sagte der Minister. „Investitionen aus diesen beiden Ländern und der Handel mit ihnen sind eine wichtige Quelle für die Entwicklung der ungarischen Wirtschaft“, fügte Szijjártó hinzu.