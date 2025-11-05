Import von Gebrauchtwagen steigt

Der Import von Gebrauchtwagen stieg von Januar bis Oktober um 15,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 107.180 Fahrzeuge, wie das Anzeigenportal Joautok.hu am Mittwoch unter Berufung auf Zahlen von DataHouse mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Allein im Oktober stiegen die Gebrauchtwagenimporte gegenüber dem Vorjahresmonat um 10 % auf 12.588. JoAutok.hu rechnet damit, dass die Gebrauchtwagenimporte für das Gesamtjahr etwa 128.000 erreichen werden.