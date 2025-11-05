Navracsics: Gute Beziehungen zu Vertretern ethnischer Minderheiten

Das Ministerium für öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung misst den Standpunkten ethnischer Minderheiten für seine sektorspezifische Politikbereiche große Bedeutung bei und bemüht sich, diese in seine Konzepte zu integrieren, erklärte der Minister am Dienstag vor den Parlamentsausschüssen für ethnische Minderheiten und fügte hinzu, dass das Ministerium dabei gute Beziehungen zu den Vertretern ethnischer Minderheiten aufgebaut habe – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Tibor Navracsics sagte, dass Minderheiten die Verwendung von Namen ethnischer Minderheiten als Priorität betrachteten. Die Vereinheitlichung der Schreibweise, die Teil der Einführung digitaler Personenstandsregister in Ungarn ist, habe Namensänderungen erforderlich gemacht, merkte er an. Gleichzeitig müssten auch die Regionalentwicklung und das Programm „Wettbewerbsfähige Komitate” „die Sensibilitäten der Minderheiten berücksichtigen”, sagte Navracsics. „Ethnische Minderheiten leben oft in Regionen, die einen Entwicklungsrückstand aufholen müssen, meist in ländlichen Gebieten und zu einem großen Teil in inneren Randgebieten”, sagte er und betonte, dass die Entwicklung dieser Gebiete „ein besonderes Ziel” sei. Es würden Programme aufgelegt, um den Rückstand „in diesen inneren Randgebieten” zu beheben, sagte er. Er erklärte, das Gesetz zum Schutz der Identität könne auch dazu beitragen, die ursprüngliche ethnische Zusammensetzung von Minderheitensiedlungen zu erhalten.