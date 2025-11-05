Ein Mensch starb bei einem Brand in Pesterzsébet, ein weiterer in Gyód, wo ein kleines Haus in Flammen aufging, teilte die Nationale Katastrophenschutzbehörde (OKF) am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Mitteilung zufolge brach am späten Dienstagabend in der Béga utca im 20. Bezirk von Budapest ein Feuer aus: Eine 50 Quadratmeter große Holzhütte brannte vollständig nieder, die Flammen griffen auch auf die Vegetation rund um das Gebäude über. Die Feuerwehr der Hauptstadt rückte mit drei Fahrzeugen aus, verhinderte die Ausbreitung der Flammen und löschte das Feuer. Während der Löscharbeiten wurde die Leiche des dort lebenden älteren Mannes gefunden, hieß es weiter. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer durch den Ofen in der Holzhütte verursacht wurde. Nach Angaben der OKF wurden die Feuerwehrleute am frühen Mittwochmorgen zum Randgebiet von Gyód im Komitat Baranya gerufen, wo ein 30 Quadratmeter großes, ausgebautes Dachgeschosshaus vollständig brannte. Ein Teil des Daches stürzte ein, die Flammen griffen auch auf die Vegetation vor dem Haus über. Die Feuerwehrleute rückten mit drei Fahrzeugen zum Einsatzort aus und fanden während der Löscharbeiten die Leiche des dort lebenden älteren Mannes. Die Ursache des Brandes wird durch eine Branduntersuchung ermittelt, heißt es in der Mitteilung.