MOHU hat einen neuen REpont-Automaten für die Rücknahme von Großgebinden installiert

MOHU hat in Budapest einen neuen Automaten für die Rücknahme von Großgebinden installiert. Der neue Automat mit der Bezeichnung R2, eine Weiterentwicklung des Modells R1 des norwegischen Herstellers TOMRA, wurde im Príma-Geschäft im 3. Bezirk installiert und kann nun nicht nur Kunststoff- und Metalldosen, sondern auch Glasflaschen gleichzeitig in großen Mengen verarbeiten, teilte MOHU am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Vorteil dieser Technologie besteht darin, dass die Flaschen nicht einzeln in den Automaten geworfen werden müssen, sondern dass mehrere Dutzend Getränkeverpackungen gleichzeitig eingeworfen werden können, die der Automat identifiziert und verarbeitet. Diese Lösung erhöht die Rückgabegeschwindigkeit, verkürzt die Wartezeiten und macht den Rückgabeprozess für die Verbraucher komfortabler, heißt es in der Mitteilung. Es wurde daran erinnert, dass ein solcher Automat, der für die sogenannte „Sackbefüllung” geeignet ist, erstmals versuchsweise in Pilisvörösvár installiert wurde.

Sie merkten an, dass viele Menschen die Flaschen in großen Säcken zurückbringen. Ein solcher Automat kann pro Minute bis zu 100 Flaschen verarbeiten, was einem Vielfachen der Leistung herkömmlicher Maschinen entspricht. Nach den positiven Erfahrungen mit dem Testbetrieb in Pilisvörösvár hat MOHU beschlossen, weitere Automaten für die Rückgabe von Großgebinden zu installieren. Dank der neuen 6-8 Automaten können weitere Erfahrungen mit den Rückgabegewohnheiten gesammelt werden. Nach den vorliegenden Informationen werden täglich 10-11 Millionen Flaschen, Gläser und Dosen im MOHU REpont-System zurückgegeben, wodurch durch deren Wiederverwertung fast 3 Milliarden Flaschen Abfall pro Jahr nicht in die Umwelt gelangen.

Csaba Bozóki, der für die Rücknahme bei MOHU zuständige Leiter, erklärte in der Mitteilung, dass die ungarischen Verbraucher seit Einführung des obligatorischen Rücknahmesystems insgesamt bereits mehr als 3,6 Milliarden Getränkeverpackungen zurückgegeben haben. Der rasante Anstieg und die technologischen Entwicklungen zeigen, dass Ungarn auf dem besten Weg ist, das für 2029 angestrebte Rücknahmeziel von 90 Prozent zu erreichen. Es ist geplant, in diesem Jahr weitere 6 bis 8 solche Automaten für die Rücknahme von Großgebinden im ganzen Land aufzustellen, was derzeit mit den Handelspartnern abgestimmt wird, fügte er hinzu.